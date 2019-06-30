«Волосики»: Иосиф Пригожин оригинально поздравил Сосо Павлиашвили с юбилеем

, 10:31 Фото 180

Музыкальный продюсер опубликовал совместный снимок 25-летней давности.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

Корифей отечественного шоубизнеса Иосиф Пригожин оригинально поздравил Сосо Павлиашвили с 55-летним юбилеем.

Супруг Валерии опубликовал архивное фото с грузинской звездой 25-летней давности.

Instagram @prigozhin_iosif

«Дорогой мой грузинский брат! От всей души тебя поздравляю с юбилеем. Мы столько прошли, столько видели, дай Бог каждому. Я абсолютно уверен, что ты не только гениальный музыкант, но и настоящий человек с большой буквы. Ценю и уважаю», — подписал публикацию Пригожин.

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Подписчики продюсера нашли были удивлены редким снимком с шевелюрой.

«Волосики🔥», — гласил один из многих комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о Сергее Лазареве, который предстал перед подписчиками с голым торсом и в шляпе.

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