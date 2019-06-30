Певец Сергей Лазарев на своей странице в Instagram выложил несколько черно-белых снимков, на которых позирует в шляпе и с голым торсом.
«Спокойной ночи», — коротко озаглавил пост Сергей Лазарев.
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Женская половина подписчиков знаменитости отметила, что после подобных публикаций пожелание на ночь звучит как издевка. Несмотря на это, девушки засыпали Сергея Лазарева лестными и восхищенными комментариями.
«И разве уснешь после просмотра таких фото?»
«Я вся горю!»
«Боже, аж мурашки по коже побежали»
«Шляпа — зачет!»
«Какой красивый мужчина», — пишут фанатки Сергея Лазарева на его странице.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лазарев поделился детским фото и заинтриговал поклонников.