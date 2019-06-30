«Шляпа — зачет!»: Сергей Лазарев восхитил поклонниц голым торсом — фото

, 8:05 Фото 863

Певец выложил в сеть фото черно-белое фото, на котором позирует без верхней части одежды.

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Фото, видео : Instagram @lazarevsergey

Певец Сергей Лазарев на своей странице в Instagram выложил несколько черно-белых снимков, на которых позирует в шляпе и с голым торсом.

«Спокойной ночи», — коротко озаглавил пост Сергей Лазарев.

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Женская половина подписчиков знаменитости отметила, что после подобных публикаций пожелание на ночь звучит как издевка. Несмотря на это, девушки засыпали Сергея Лазарева лестными и восхищенными комментариями.

«И разве уснешь после просмотра таких фото?»

«Я вся горю!»

«Боже, аж мурашки по коже побежали»

«Шляпа — зачет!»

«Какой красивый мужчина», — пишут фанатки Сергея Лазарева на его странице.

Instagram @lazarevsergey

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лазарев поделился детским фото и заинтриговал поклонников.

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«Шляпа — зачет!»: Сергей Лазарев восхитил поклонниц голым торсом — фото

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