Певец Сергей Лазарев на своей странице в Instagram выложил несколько черно-белых снимков, на которых позирует в шляпе и с голым торсом.

«Спокойной ночи», — коротко озаглавил пост Сергей Лазарев.

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Женская половина подписчиков знаменитости отметила, что после подобных публикаций пожелание на ночь звучит как издевка. Несмотря на это, девушки засыпали Сергея Лазарева лестными и восхищенными комментариями.

«И разве уснешь после просмотра таких фото?»

«Я вся горю!»

«Боже, аж мурашки по коже побежали»

«Шляпа — зачет!»

«Какой красивый мужчина», — пишут фанатки Сергея Лазарева на его странице.

Instagram @lazarevsergey

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лазарев поделился детским фото и заинтриговал поклонников.