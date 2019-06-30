Видео: В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

В Китае завершено строительство крупнейшего в мире аэропорта «Дасин», сообщает «Экономика сегодня».

Воздушная гавань располагается к югу китайской столицы, в 46 километрах от ее центра. Терминалы аэропорта воздвигнуты в виде «золотого феникса», их общая площадь — миллион квадратных метров. Его крыша эквивалентна 25 футбольным полям.

«Дасин» имеет четыре взлетно-посадочные полосы. Как ожидается, аэропорт сможет принимать 620 тысяч рейсов, а к 2025 году его пропускная способность должна составить 72 миллиона человек.

Строительство аэропорта началось в марте 2016 года, а ввод в эксплуатацию запланирован на 30 сентября 2019 года — к 70-летию образования КНР.

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