В Железнодорожном суде Ростова-на-Дону 30 июня избирали меру пресечения в отношении экс-супруги главаря банды Цапков Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней, однако заседание было перенесено из-за плохого самочувствия последней.

Подозреваемой в многомиллионном вымогательстве стало плохо, ей вызвали скорую.

Наталью Стришнюю и ее брата Ивана подозревают в вымогательстве более 70 миллионов рублей у кубанского бизнесмена. Уголовное дело было возбуждено в мае 2019 года по заявлению пострадавшего, а само преступление якобы было совершено еще в 2010 году. Сама женщина и ее защита считают обвинение надуманными.

Один из главарей банды Цапков Вячеслав Цеповяз отбывает срок в колонии за подготовку массового убийства в станице Кущевская в Краснодарском крае.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании Натальи Стришней на Кубани.