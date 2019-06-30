Видео: бывшую жену главаря банды Цапков задержали по подозрению в вымогательстве

, 1:17 Видео 14

По версии следствия, что женщина требовала у предпринимателя крупную сумму.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : kp.ru, t.me/rostov_compro/1401

Тема:
Вячеслав Цеповяз 31

Сотрудники ОМОН задержали бывшую супругу Вячеслава Цеповяза — одного из членов банды Цапков, который прославился на всю страну не только подготовкой и сокрытием убийств 12 человек, за что сейчас отбывает срок, но и нескромным поеданием крабов в тюремной камере. Наталью Стришнюю подозревают в вымогательстве внушительной суммы у предпринимателя.

Задержание Натальи произошло утром в субботу, 29 июня, когда женщина находилась дома. По месту жительства бывшей супруги Цеповяза проведены обыски, а в агрокомплексе «Слава Кубани», где Стришняя занимает руководящую должность, были изъяты все документы и сервер с данными.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июля

Как пояснил адвокат Натальи Эдуард Чургулия, женщину подозревают в вымогательстве 77 миллионов рублей у бизнесмена по фамилии Исюк. Следствие полагает, что в 2010 году Стришняя действовала совместно со своим братом Иваном и предпринимателем Федором Стрельцовым. Однако адвокат вину своей подопечной отрицает, передает сайт KP.RU, утверждая, что с потерпевшим она не знакома, а на предприятии, на территории которого, по версии следствия, происходил данный инцидент, работать начала только через год после указанной даты.

Сама же Стришняя полагает, что дело имеет заказной характер и кто-то желает таким образом навредить ей и ее детям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вячеслав Цеповяз потребовал признать умершую мать невменяемой ради недвижимости.

Тема:
Вячеслав Цеповяз 31
23 мар
Цеповяз потребовал признать умершую мать невменяемой ради недвижимости
14 мар
«Деликатесов не требовал»: Начальник хабаровского СИЗО о Цеповязе
13 февр
Хорошо сидим: В сети появилось видео с «владениями» Цеповяза в колонии
13 февр
В сети появилось новое видео «царских угодий» Цеповяза в тюрьме
4 февр
Хабаровский УФСИН не раскрывает местонахождение Цеповяза
24 янв
Суд обязал Цеповяза отдать бывшей жене 4 миллиона рублей
18 янв
Автор роликов о жизни Цеповяза в колонии выложил в сеть новое видео
30 дек
Им закон не писан: Чем прославились главные антигерои 2018 года
25 дек
Цеповяз собирается отсудить у своих детей половину бизнеса
15 дек
«Общество должно знать правду» — автор роликов про Цеповяза выложил новое видео

Читайте также

+16° Днём +19°
Ночью +12°
63.08
0.03 71.82
0.16
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июля

Последние новости

1:17
Видео: бывшую жену главаря банды Цапков задержали по подозрению в вымогательстве
0:39
Неудачное фото лишило Ани Лорак пальца на ноге
0:13
Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий ЧС в Иркутской области
0:01
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июля
23:42
Губернатор Иркутской области: запасы на складах позволят обеспечить выпечку хлеба на 20 дней
23:28
Трамп по-детски разыграл саудовского принца на G20 — видео

Сейчас читают

«Принцесса»: фанаты Лободы в восторге от ее сестры в свадебном платье
Девятимесячный ребенок выжил в смертельном ДТП в Мордовии, родители погибли — фото
«Фея в красных ботфортах»: Кравец в сексуальном образе отругала ведущих бьюти-курсов

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге