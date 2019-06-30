Видео: бывшую жену главаря банды Цапков задержали по подозрению в вымогательстве

Сотрудники ОМОН задержали бывшую супругу Вячеслава Цеповяза — одного из членов банды Цапков, который прославился на всю страну не только подготовкой и сокрытием убийств 12 человек, за что сейчас отбывает срок, но и нескромным поеданием крабов в тюремной камере. Наталью Стришнюю подозревают в вымогательстве внушительной суммы у предпринимателя.

Задержание Натальи произошло утром в субботу, 29 июня, когда женщина находилась дома. По месту жительства бывшей супруги Цеповяза проведены обыски, а в агрокомплексе «Слава Кубани», где Стришняя занимает руководящую должность, были изъяты все документы и сервер с данными.

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Как пояснил адвокат Натальи Эдуард Чургулия, женщину подозревают в вымогательстве 77 миллионов рублей у бизнесмена по фамилии Исюк. Следствие полагает, что в 2010 году Стришняя действовала совместно со своим братом Иваном и предпринимателем Федором Стрельцовым. Однако адвокат вину своей подопечной отрицает, передает сайт KP.RU, утверждая, что с потерпевшим она не знакома, а на предприятии, на территории которого, по версии следствия, происходил данный инцидент, работать начала только через год после указанной даты.

Сама же Стришняя полагает, что дело имеет заказной характер и кто-то желает таким образом навредить ей и ее детям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вячеслав Цеповяз потребовал признать умершую мать невменяемой ради недвижимости.