Трамп на G20 выразил сожаление по поводу небольшого объема торгово-экономических взаимоотношений с РФ

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По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, американский президент по ходу встречи с Владимиром Путиным дал указания Минфину проанализировать факторы, мешающие росту торговли с Россией.

Фото : www.globallookpress.com

Тема:
G20 136

Во время встречи президентов РФ и США Дональд Трамп параллельно давал поручения, в том числе руководителю Министерства финансов, выяснить, что препятствует росту торговли с Россией. Об этом представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала «Россия».

«Со стороны Трампа было выражено сожаление, что объем торгово-экономических взаимоотношений между Россией и США значительно уступает, например, объему товарооборота между Россией и Китаем. И Трамп сказал, что нам нужно обязательно что-то делать, и дал прямо на встрече поручение своим коллегам, господину Мнучину, чтобы тот вместе с его российским визави, в данном случае это Силуанов, чтобы они посмотрели, какие именно факторы являются ограничителями для роста торгово-экономических отношений между Москвой и Вашингтоном», — сказал пресс-секретарь президента России.

По словам Дмитрия Пескова, глава Белого дома и российский президент договорились о продолжении контактов на высшем уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп заявил о готовности пойти на сделку с Китаем. Так называемая «торговая война» между США и Китам обострилась в середине 2018 года, когда страны обменялись взаимными пошлинами на импорт.

Тема:
G20 136
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