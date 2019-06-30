Трамп на G20 выразил сожаление по поводу небольшого объема торгово-экономических взаимоотношений с РФ

Во время встречи президентов РФ и США Дональд Трамп параллельно давал поручения, в том числе руководителю Министерства финансов, выяснить, что препятствует росту торговли с Россией. Об этом представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала «Россия».

«Со стороны Трампа было выражено сожаление, что объем торгово-экономических взаимоотношений между Россией и США значительно уступает, например, объему товарооборота между Россией и Китаем. И Трамп сказал, что нам нужно обязательно что-то делать, и дал прямо на встрече поручение своим коллегам, господину Мнучину, чтобы тот вместе с его российским визави, в данном случае это Силуанов, чтобы они посмотрели, какие именно факторы являются ограничителями для роста торгово-экономических отношений между Москвой и Вашингтоном», — сказал пресс-секретарь президента России.

По словам Дмитрия Пескова, глава Белого дома и российский президент договорились о продолжении контактов на высшем уровне.