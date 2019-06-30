Матвиенко назвала условие восстановления диалога между Россией и Грузией

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На встрече с журналистами в Женеве спикер Совфеда подчеркнула, что в России «нет антигрузинских настроений».

Фото : Пятый канал, www.globallookpress.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в воскресенье, 30 июня, на встрече с журналистами заявила, что конфликта между РФ и Грузией нет, но отметила, что грузинские власти сейчас делают все, чтобы разорвать двусторонние отношения.

«Власти Грузии делают все возможное, чтобы разорвать отношения (с Россией. — Прим. ред.), под чью-то диктовку, чью — очевидно», — отметила российский политик.

При этом, по словам Матвиенко, в России «нет антигрузинских настроений».

«Мы по-прежнему любим грузин, у нас длинная история совместного проживания в одной стране», — сказала сенатор.

Одним из условий восстановления диалога между двумя странами Матвиенко назвала принесение извинений официальным Тбилиси, а также прекращение русофобской волны, которую поняли радикалы, передает Интерфакс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грузинская диаспора в России попросила Путина возобновить авиасообщение.

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