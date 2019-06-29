Грузинская диаспора в России попросила Путина возобновить авиасообщение

Глава грузинской диаспоры в России Георгий Цурцумия в открытом письме обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Автор послания отметил, что дестабилизация обстановки в Тбилиси и последовавший за ней кризис в отношениях с Москвой играют на руку определенным политикам.
Он добавил, что запрет авиаперевозок между Россией и Грузией являются «тяжелыми санкциями», от которых пострадает в первую очередь грузинский народ.
Уличные протесты начались в Тбилиси 20 июня после инцидента на заседании Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте. Поводом для этого стало участие в мероприятии российского депутата Сергея Гаврилова. В соответствии с протоколом занял место в президиуме, чем вызвал недовольство грузинской оппозиции.
Протестующие вышли на улицы столицы Грузии с антироссийскими лозунгами и требованием отставок глав министерств. На фоне обострения обстановки в соседней стране Владимир Путин подписал указ о приостановке прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси с 8 июля.