Грузинская диаспора в России попросила Путина возобновить авиасообщение

Глава грузинской диаспоры в России Георгий Цурцумия в открытом письме обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.

Автор послания отметил, что дестабилизация обстановки в Тбилиси и последовавший за ней кризис в отношениях с Москвой играют на руку определенным политикам.

«Есть силы, которым это не нравится, и именно они заинтересованы в дестабилизации обстановки в Грузии и конфликте с Россией <…> К сожалению, некоторые политики, занимающие ответственные посты, некомпетентны, они не решают проблем, а создают их», — отметил Цурцумия.

Он добавил, что запрет авиаперевозок между Россией и Грузией являются «тяжелыми санкциями», от которых пострадает в первую очередь грузинский народ.

Уличные протесты начались в Тбилиси 20 июня после инцидента на заседании Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте. Поводом для этого стало участие в мероприятии российского депутата Сергея Гаврилова. В соответствии с протоколом занял место в президиуме, чем вызвал недовольство грузинской оппозиции.

Протестующие вышли на улицы столицы Грузии с антироссийскими лозунгами и требованием отставок глав министерств. На фоне обострения обстановки в соседней стране Владимир Путин подписал указ о приостановке прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси с 8 июля.