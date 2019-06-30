Пассажиры московского аэропорта «Шереметьево» жалуются на огромные очереди на регистрацию. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что в воздушной гавани в воскресенье, 30 июня, образовалась самая настоящая «пробка».

По словам пассажиров, некоторые из них не могут пройти регистрацию вот уже около двух часов.

«Давно я такой тусовки в терминале D не видела… Радуюсь, что опять лечу в компании с маленьким чемоданчиком», — написал в Instagram один из них.

Представители «Шереметьево» ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в пятницу, 28 июня, столичный аэропорт затопило из-за дождей.