В Московской области прошел сильный дождь в четверг, 28 июня. Как сообщает РЕН ТВ, за день в столичном регионе выпало 21,3% от месячной нормы осадков, местами — 101,3%. Водная стихия разбушевалась не на шутку: добираться до пункта назначения людям приходилось по затопленным улицам.

Тех, кто планировал отправиться в путешествие на самолете, также ждал неприятный сюрприз. На подъезде к терминалам московского аэропорта «Шереметьево» образовалась глубокая лужа. На участке Лобненского шоссе перед воздушной гаванью возникла пробка длиной почти три километра, пишет ТАСС.

Чтобы добраться до места назначения, людям пришлось придумывать альтернативные пути. Например, некоторые из желающих попасть в аэропорт, отправилась туда на грузовике с прицепом. Видео «путешествия» очевидцы опубликовали в социальной сети.

Чтобы попасть в терминал B, представители воздушной гавани также посоветовали пассажирам пользоваться «Аэроэкспрессом».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Ямале люди передвигались по дорогам на лодках.