«Кролики!»: Собчак осудили за фото с другим режиссером

Новое фото, появившееся в Instagram Ксении Собчак, вызвало волну осуждения у ее поклонников. На снимке ведущая с широкой улыбкой позирует вместе с актером и режиссером Филиппом Янковским.

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«Кое-что задумали с Филиппом Янковским. И это не реклама сети стоматологий, как вы могли подумать, глядя на это фото», — подписала Собчак.

Подписчиков Ксении смутили слишком белоснежные после ретуши зубы самой теледивы и ее спутника, а также экстремальная худоба Янковского.

«Кролики!»;

«Спаси сохрани от такой стоматологии»;

«Янковского не узнать, худой очень. Болеет?»;

«Это плохая реклама сети стоматологий», — высказались пользователи.

Instagram @xenia_sobchak

Кроме того, многие фолловеры Собчак пошутили на тему ее романа с Константином Богомоловым, поинтересовавшись, почему на фото «не тот режиссер».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Собчак рассказала, какими должны быть детские сказки.