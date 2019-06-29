«Мужчина для удовольствия»: Собчак рассказала, какими должны быть детские сказки

Ксения Собчак поделилась своим мнением о том, какими должны быть правильные детские сказки. По мнению теледивы, существующие рассказы о принцессах формируют у детей неправильные представления об отношениях мужчины и женщины.

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На своей странице в Instagram Собчак опубликовала видео с маленькой девочкой, которая рассуждает об истории Аладдина и Жасмин. По мнению малышки, принцесса не должна была ждать мужчину, который бы показал ей весь мир — Жасмин могла бы посмотреть мир сама.

В комментарии к посту Ксения выразила согласие с позицией девочки.

«Чтобы вырастить женщин, которые считают, что мужчина нужен для удовольствия, а не для самореализации и финансовой стабильности, нужны другие сказки», — считает журналистка.

Телеведущая уверена, что в сказках необходимо перестать показывать мужчин как героев, без которых принцессы просто не могут обойтись. Вместо этого Собчак предлагает показывать их равными друг другу.

«Сказка должна быть про красивые отношения партнерства, где принц и принцесса вместе противостоят драконам и всему плохому», — убеждена Ксения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Собчак попросила Виторгана пригласить ее на спектакль.