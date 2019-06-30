Видео: Меган Маркл стремительно пришла в форму после родов

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Герцогиня Сассекская вместе с мужем посетила накануне благотворительный бейсбольный матч, вызвав восторг среди поклонников.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, APTN

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри накануне в субботу, 29 июня, посетили благотворительный бейсбольный матч между командами New York Yankees и Boston Red Sox. Внимание поклонников было сразу же обращено к внешнему виду представительницы королевской четы.

Маркл, которая родила своего первенца 6 мая, выглядела сильно похудевшей, а стройность ее фигуры подчеркивало прекрасное маленькое черное платье, которое как говорила Коко Шанель всегда должно быть палочкой-выручалочкой в гардеробе каждой леди.

Выручило оно и Маркл, которую ранее обвиняли в том, что она уж слишком много набрала лишних килограммов после родов. Поклонники призывали ее поскорее привести себя в форму.

К слову, во время посещения матча пара заглянула также в раздевалку к спорсменам обеих команд, где молодые родители получили в подарок для малыша Арчи форму и бейсбольную биту. New York Yankees оказались немного проворнее соперников и на их футболке красовалось имя первенца Меган и Гарри, что привело счастливую маму в восторг.

Серия из двух игр между командами New York Yankees и Boston Red Sox проходила на лондонском стадионе 29 и 30 июня, и в качестве благотворительного партнера был выбран Фонд принца Гарри Invictus Games Foundation.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему певец Мэтт Кардл не пошел на свидание с Меган Маркл.

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