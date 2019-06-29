«Пугачевой можно»: Любовь Успенская заявила, что тоже хочет рожать детей

Любовь Успенская опубликовала пост в Instagram где ответила всем хейтерам, которые писали, что ее поезд уже давно ушел и пора нянчить внуков. На эти слова 65-летняя певица привела в пример своих коллег по сцене.
«Дорогие комментаторы, в частности те, кто пишет о том, что мне пора с внуками нянчится, хочу сказать вам одно: вы не спешите с внуками, я может еще детей хочу рожать! А что? Киркоров родил, Пугачева с Галкиным родили, Виторган туда же, а я самая рыжая?» — написала Успенская.
Подписчики артистки разделились на два лагеря, одни на полном серьезе поддержали певицу:
«Молодец, я поддерживаю! Никогда не поздно!»
«Чем раньше, тем лучше, если назрела эта мысль, не теряйте время»;
«Правильно! Пугачевой можно, а вам нет?»
А вот другие юзеры совсем не поняли королеву шансона:
«В 65 дети? Лучше бабулей. Против природы не попрешь…»
«А раньше о чем думали?»
«Мне кажется, что все в свое время! А сейчас можно и нужно с внуками нянчиться, будете стильная бабушка. Это же круто», — написали юзеры.
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Любовь Успенская была замужем четыре раза. В последнем браке с бизнесменом Александром Плаксиным артистка родила дочь Татьяну. В этом году ей исполнится тридцать лет.
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