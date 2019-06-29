«Пугачевой можно»: Любовь Успенская заявила, что тоже хочет рожать детей

Любовь Успенская опубликовала пост в Instagram где ответила всем хейтерам, которые писали, что ее поезд уже давно ушел и пора нянчить внуков. На эти слова 65-летняя певица привела в пример своих коллег по сцене.

«Дорогие комментаторы, в частности те, кто пишет о том, что мне пора с внуками нянчится, хочу сказать вам одно: вы не спешите с внуками, я может еще детей хочу рожать! А что? Киркоров родил, Пугачева с Галкиным родили, Виторган туда же, а я самая рыжая?» — написала Успенская.

Instagram @uspenskayalubov_official