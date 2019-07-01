Видео: обнаженную девушку спасли из пожара в Петербурге

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По словам очевидцев, пострадавшая могла принимать душ, когда произошло возгорание.

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Фото, видео : ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, ВКонтакте @spb_today

В Адмиралтейском районе Петербурга в ночь на понедельник, 1 июля, произошел пожар в доме № 47 по Московскому проспекту. Согласно предварительным данным, человек погиб и один пострадал, сообщает 78.ru.

Возгорание произошло на пятом этаже многоэтажного дома. Как рассказывают соседи, там жил мужчина, предположительно, злоупотребляющий алкоголем, с сожительницей.

В сети очевидцы опубликовали видео, на котором пожарный по лестнице забирается в горящую квартиру, чтобы вытащить оттуда обнаженную девушку. Впоследствии она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Хозяин квартиры погиб.

Прибывшие спасатели также эвакуировали жителей соседних квартир по пожарной лестнице. Дым был настолько густым, что сами люди уже не смогли выбраться. Через некоторое время пожар потушили.

Причина возгорания и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильный пожар произошел на городской ярмарке в Магнитогорске.

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