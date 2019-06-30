Видео: сильный пожар произошел на городской ярмарке в Магнитогорске

Сильный пожар вспыхнул на городской ярмарке в Магнитогорске. ЧП произошло в воскресенье, 30 июня на улице Грязнова. Известно, что сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 0.16 по московскому времени.

Информации о пострадавших не поступало. Пожару присвоен третий номер сложности. В тушении задействованы 58 человек и 18 единиц техники.

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Сообщается, что на данный момент сохраняется вероятность распространения огня. На момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла около 300 квадратных метров. Тушение продолжается.

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