В Петербурге прошел 30-й марафон «Белые ночи»

, 9:32 Эфирная новость 37

Участники соревнований называют его самым живописным из всех забегов на планете.

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Фото, видео : ВКонтакте @wnmarathon, Пятый канал

Петербург на один день превратился в столицу бега. В городе на Неве в 30-й раз состоялся международный марафон «Белые ночи».

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Участники называют его одним из самых живописных забегов на планете: маршрут проходит вдоль памятников архитектуры и объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом году марафон собрал рекордное количество спортсменов — около 12-ти тысяч человек из 71-й страны.

В Северной столице регулярно проходят марафоны различного направления. Так, в Санкт-Петербургском Доме музыки на прошлой неделе прошел ежегодный фортепианный марафон, в рамках которого можно было услышать уникальное сочетание акустики старинного здания XIX века и звуков японского рояля, инструмента, полностью созданного из современных материалов — металла и карбона.

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