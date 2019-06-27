Под звуки рояля из металла и карбона: в Петербурге стартовал фортепианный марафон

В Санкт-Петербургском Доме музыки стартует ежегодный фортепианный марафон. Сразу три вечера подряд в Английском зале на Мойке можно будет услышать уникальное сочетание акустики старинного здания XIX века и звуков японского рояля, инструмента, полностью созданного из современных материалов — металла и карбона. Его клавиши способны придать абсолютно новое звучание старой доброй классике.

О техническом прогрессе в мире музыки подробнее в видеосюжете Николая Иванова.

Культурная столица всегда готова порадовать ценителей хорошей музыки выступлениями талантливых исполнителей. Ранее 5-tv.ru рассказывал о масштабном праздновании 175-летнего юбилея Римского-Корсакова. Тогда музыкальный марафон проходил в Мариинском театре.