Под звуки рояля из металла и карбона: в Петербурге стартовал фортепианный марафон

, 17:52 Эфирная новость 28

Специалисты считают, что уникальный инструмент способен подарить новое звучание классическим произведениям.

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Фото, видео : Пятый канал, www.globallookpress.com

В Санкт-Петербургском Доме музыки стартует ежегодный фортепианный марафон. Сразу три вечера подряд в Английском зале на Мойке можно будет услышать уникальное сочетание акустики старинного здания XIX века и звуков японского рояля, инструмента, полностью созданного из современных материалов — металла и карбона. Его клавиши способны придать абсолютно новое звучание старой доброй классике.

О техническом прогрессе в мире музыки подробнее в видеосюжете Николая Иванова.

Культурная столица всегда готова порадовать ценителей хорошей музыки выступлениями талантливых исполнителей. Ранее 5-tv.ru рассказывал о масштабном праздновании 175-летнего юбилея Римского-Корсакова. Тогда музыкальный марафон проходил в Мариинском театре.

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