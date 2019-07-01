Видео: Около 30 человек отравились шавермой в одном из кафе Петербурга

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У посетителей была обнаружена кишечная палочка.

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Фото, видео : ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Около 30 человек попали в больницу с кишечной палочкой после того, как съели шаверму в кафе в Калининском районе Петербурга. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». По данным телеканала, все пострадавшие незадолго до госпитализации заказывали шаверму в заведении на проспекте Непокоренных. Как, в свою очередь, стало известно 5-tv.ru, речь идет о сети ресторанов «Евро Кебаб».

Однако представители сети данную ситуацию прокомментировать не смогли, заявив, что говорить о причинах массового отравления можно будет только после соответствующей экспертизы. Само же кафе, где, предположительно, ели госпитализированные сейчас закрыто на ремонт.

Однако, по информации телеканала «Санкт-Петербург», сотрудники Роспотребнадзора уже провели экспертизу, в результате которой выяснилось, что кишечная палочка содержалась в соусе. Также множество нарушений было обнаружено в самом заведении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков налегать на шаверму.

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