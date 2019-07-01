Видео: Экс-любовница Гуфа залезла на машину и станцевала посреди дороги в Екатеринбурге

, 12:30 Видео 1 950

18-летняя Яна Шевцова продолжает поражать пользователей сети эпатажем.

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Фото, видео : Instagram @yana_shevczova

Бывшая любовница рэпера Гуфа — 18-летняя Яна Шевцова — выложила в Instagram очередную публикацию, вызвавшую бурные обсуждения среди пользователей сети. Девушка разместила видео, на котором она танцует прямо посреди дороги в Екатеринбурге.

«Вот так веселые водители, не отчаиваясь стояли на красном», — написала Шевцова.

Подписчики экс-возлюбленной рэпера, как ни странно, практически ее не раскритиковали. Более того, некоторые даже посоветовали треки, под которые лучше всего танцевать в следующий раз.

«Молодец, позитивная!» — высказался в комментариях один из них.

«Нормально отдыхает!» — добавил другой.

«Эпатаж!» — высказался еще один юзер.

Однако часть пользователей все же выразила мнение, что перед этой выходкой Яна Шевцова «перепила».

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Яна Шевцова шокировала общественность наличием сына.

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