Видео: Экс-любовница Гуфа залезла на машину и станцевала посреди дороги в Екатеринбурге

Бывшая любовница рэпера Гуфа — 18-летняя Яна Шевцова — выложила в Instagram очередную публикацию, вызвавшую бурные обсуждения среди пользователей сети. Девушка разместила видео, на котором она танцует прямо посреди дороги в Екатеринбурге.

«Вот так веселые водители, не отчаиваясь стояли на красном» , — написала Шевцова.

Подписчики экс-возлюбленной рэпера, как ни странно, практически ее не раскритиковали. Более того, некоторые даже посоветовали треки, под которые лучше всего танцевать в следующий раз.

«Молодец, позитивная!» — высказался в комментариях один из них.

«Нормально отдыхает!» — добавил другой.

«Эпатаж!» — высказался еще один юзер.

Однако часть пользователей все же выразила мнение, что перед этой выходкой Яна Шевцова «перепила».

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Яна Шевцова шокировала общественность наличием сына.