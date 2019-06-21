18-летняя экс-любовница рэпера Гуфа показала своего трехлетнего сына

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Яна Шевцова шокировала фолловеров неожиданным заявлением. Она рассказала, что у нее есть ребенок. Более того, мальчику, который живет с бабушкой в Екатеринбурге, уже три года. Мамой Шевцова стала в 2016 году, когда ей было 15 или 16 лет. Доподлинно это неизвестно, как и дата рождения малыша, пишет StarHit.

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«Есть сын, живет с моей мамой, ему три года. Я всегда занята, поэтому лучше пусть он с мамой, чем с няней. Не рассказывала об этом, потому что не хотела лишних вопросов, а так как я скоро исчезаю из мира шоу-бизнеса, можете знать все, что захотите. Мне теперь все равно», — сообщила Шевцова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) 20 Июн 2019 в 6:56 PDT

Экс-участница «Дома-2» Яна Шевцова прославилась, когда заявила, что состояла в интимной близости с рэпером Гуфом в возрасте 16 лет, когда тот встречался с певицей Кети Топурией. В качестве «доказательства» девушка даже показала переписку с музыкантом. Она рассказала, что якобы забеременела от него, а после сделала аборт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети раскритиковали фото экс-любовницы Гуфа в ванной.