18-летняя экс-любовница рэпера Гуфа показала своего трехлетнего сына

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Яна Шевцова шокировала фолловеров неожиданным заявлением. Она рассказала, что у нее есть ребенок. Более того, мальчику, который живет с бабушкой в Екатеринбурге, уже три года. Мамой Шевцова стала в 2016 году, когда ей было 15 или 16 лет. Доподлинно это неизвестно, как и дата рождения малыша, пишет StarHit.
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Экс-участница «Дома-2» Яна Шевцова прославилась, когда заявила, что состояла в интимной близости с рэпером Гуфом в возрасте 16 лет, когда тот встречался с певицей Кети Топурией. В качестве «доказательства» девушка даже показала переписку с музыкантом. Она рассказала, что якобы забеременела от него, а после сделала аборт.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети раскритиковали фото экс-любовницы Гуфа в ванной.