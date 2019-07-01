В России с 1 июля действуют новые правила выдачи микрокредитов. Что изменилось?

В России начали действовать разработанные Центробанком ограничения в отношении потребительских кредитов. Ключевое изменение, которое сильнее всего повлияет на работу микрофинансовых организаций (МФО), — это установка максимальной ставки в 1% ежедневно. Эксперты рынка полагают, что теперь большинство «займов до зарплаты» станут невыгодными.

В чем изменения?

Максимальная сумма выплат не сможет превышать размер кредита более чем в два раза. Человеку, который взял в кредит 20 тысяч рублей, придется вернуть не более 60 (20 тысяч заем и 40 тысяч — выплаты). Ежедневная ставка ограничится до 1%. Таким образом максимальный процент по микрокредиту — 365% годовых. Нововведения вступают постепенно: долг перед МФО до июля 2019-го не может превышать размер займа более чем в 2,5 раза, до начала 2020-го — в два раза, а после — в полтора. С 1 июля этого года максимальная ежедневная ставка — 1%.

Больше всего пострадают активно растущие, по словам эксперта Ивана Уклеина в комментарии РБК, микрофинансовые компании: им придется тщательнее отбирать клиентов и отказывать неплатежеспособным и закредитованным. В то время как максимальная выгода с ответственного заемщика упадет в два раза.

Эксперт полагает, что маленькие финансовые организации в ближайшее время не смогут адаптироваться под новые правила, тогда как крупные станут менее эффективными. Уклеин предсказывает уход с рынка за 2-3 года не менее 900 МФО.

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