Русский язык в Донецке и Луганске может быть только региональным, тогда как государственным — только украинский, считает глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан.

В апреле Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Теперь граждане Незалежной должны разговаривать исключительно на украинском языке почти во всех государственных учреждениях: школах, больницах, органах власти. Цель законопроекта — «самобытность языка титульной нации».

Закон приняли, хотя оппозиция настаивала на отмене: порядок рассмотрения был нарушен, а решение не отвечало конституции. Парламент не учел мнение против и закон отменять не стали, сообщают РИА Новости.

МИД России поддержал мнение оппозиции по многочисленным нарушениям, а также обвинил Украину в использовании языка в политических целях. Сергей Лавров заявил, что законопроект относится только к русскому, исключая языки Евросоюза — эта избирательность со стороны Киева очень характерна.

Ранее Владимир Зеленский попросил Путина вернуть «вернуть украинских моряков».