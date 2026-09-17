Пересчитайте, пожалуйста: как снизить счет за недостаточно горячую воду

Депутат Чаплин: при температуре горячей воды ниже нормы плату должны снизить

Жильцы многоквартирных домов вправе требовать снижения платы, если температура горячей воды не дотягивает до нормативной. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с Life.ru.

По словам парламентария, стандарт для точки водоразбора — от 60 до 75 градусов. Все, что ниже, уже считается нарушением. При этом действует четкая градация: если столбик термометра не поднимается выше 40 градусов, за такой период с потребителя берут по тарифу холодной воды. Когда показатель колеблется в диапазоне от 40 до 60 градусов, сумма уменьшается пропорционально отклонению и количеству часов, в течение которых услуга оказывалась некачественно.

Чтобы запустить механизм перерасчета, жильцу нужно зафиксировать проблему. Первый шаг — звонок в аварийно-диспетчерскую службу или управляющую компанию с требованием провести проверку. Перед замером воду разрешено сливать не дольше трех минут.

Итоги проверки оформляются актом. В нем указывают фактическую температуру, время замера и длительность нарушения — именно эти данные лягут в основу расчета.

Чаплин также сослался на разъяснения Минстроя 2026 года: рассчитанный процент снижения применяется ко всему начислению за горячую воду за расчетный месяц. Для перерасчета нужно подать исполнителю коммунальной услуги заявление и приложить акт проверки либо иные документы, подтверждающие нарушение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что решение о начале отопительного сезона в жилых домах принимается не по календарю, а в зависимости от устойчивого понижения температуры воздуха. Порядок запуска подачи тепла определяется постановлением правительства РФ № 354. В соответствии с этим нормативным актом, ключевым условием для старта отопительного сезона выступает среднесуточная температура ниже плюс восьми градусов, которая держится несколько дней подряд.

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