Памфилова: на каждом избирательном участке будет ответственный за эвакуацию

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 36 0

Чтобы обеспечить безопасность на предстоящих выборах, ЦИК тесно сотрудничает с целым рядом ведомств и министерств.

Безопасность на выборах

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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На каждом избирательном участке на парламентских выборах будет человек, отвечающий за эвакуацию. Об этом сообщила председатель Центрального избирательного комитета (ЦИК) Элла Памфилова в ходе доклада о готовности избирательной системы к выборам в единый день голосования.

«В каждой участковой комиссии по моей инициативе был назначен преимущественно мужчина, <…> член комиссии, ответственный за эвакуацию с избирательных участков в случае, если такая ситуация произойдет, за противопожарную безопасность и за предотвращение тех или иных провокаций, которые мы тоже ожидаем, во взаимодействии и в помощь сотруднику правоохранительных органов, который будет также находиться на каждом участке», — отметила глава комитета.

Она также добавила, что по вопросу обеспечения безопасности на участках ЦИК тесно сотрудничает с целым рядом ведомств и министерств. Среди них: МВД, ФСБ, Росгвардия, МЧС и органы государственной власти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что предпринималась попытка взлома информационных ресурсов российской избирательной системы, но она провалилась. По словам Памфиловой, хакеры «получили по лбу».

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