Видео: В Чечне взорвалась цистерна с газом на автозаправке

На окраине села Ножай-Юрт в Чеченской Республике в пятницу, 10 мая, произошел крупный пожар на газовой автозаправке. По предварительным данным, в результате возгорания одна цистерна с газом взорвалась до прибытия пожарных, другая догорает.

На данный момент к месту происшествия направлены сотрудники специализированных служб. К ликвидации последствий пожара привлечено 27 человек и 6 единиц техники.

По информации МЧС, жилые дома находятся на расстоянии 400 — 500 метров от места возгорания. По предварительным данным, пострадавших в ходе инцидента нет.

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