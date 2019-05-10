Видео: В Чечне взорвалась цистерна с газом на автозаправке

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Инцидент произошел в селе Ножай-Юрт в пятницу, 10 мая.

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Фото, видео: МЧС России, YouTube / Вайнах Чеченский

На окраине села Ножай-Юрт в Чеченской Республике в пятницу, 10 мая, произошел крупный пожар на газовой автозаправке. По предварительным данным, в результате возгорания одна цистерна с газом взорвалась до прибытия пожарных, другая догорает.

На данный момент к месту происшествия направлены сотрудники специализированных служб. К ликвидации последствий пожара привлечено 27 человек и 6 единиц техники.

По информации МЧС, жилые дома находятся на расстоянии 400 — 500 метров от места возгорания. По предварительным данным, пострадавших в ходе инцидента нет.

Ранее 5tv.ru сообщал, что на окраине Петербурга загорелся заброшенный пост ДПС.

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