Видео: Эксперты дали прогноз по ценам на бензин

, 20:21 Эфирная новость 76

В России прекратило свое действие соглашения нефтяников.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

В понедельник, 1 июля, перестало действовать соглашение о заморозке цен на бензин между правительством России и нефтяными кампаниями. Оно продержалось год. Что будет дальше — мнения разделились — одни эксперты предрекают — подорожание топлива, вплоть до 90 рублей за литр, то есть вдвое.

Пессимистов, правда, меньшинство. Оптимистов больше, в том числе в правительстве, они уверены, что за «ледниковый» период, удалось создать экономические механизмы, и теперь и без соглашения — скачков цен на заправках удастся не допустить. Артур Ломидзе собрал прогнозы в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как новые законы изменят жизнь россиян с 1 июля.

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