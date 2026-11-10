«Его не похищали»: министр войны США Хегсет о захвате Мадуро

Министр войны США Хегсет не считает захват Мадуро похищением

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не был похищен, его «привлекли к правосудию». Об этом сообщил министр войны США Пит Хегсет на брифинге.

По словам Хегсета, Мадуро опрометчиво думал, что он неприкосновенен.

«Его не похищали. Его привлекли к правосудию лучшие специалисты Америки. Победа за одну ночь — если быть точным, за 48 минут. И сегодня он предстает перед американским судьей в Нью-Йорке. Безупречный успех», — отметил он.

Министр добавил, что Америка является единственной страной, способной на проведение подобной операции.

«Америка — единственная страна в мире, обладающая вооруженными силами, способными успешно проводить подобные операции и возглавлять подобные инициативы. Речь идет о реальных успехах и победах — в Венесуэле и Иране, об обеспечении энергетической безопасности в нашем полушарии, чего, как казалось, невозможно было достичь на протяжении целого поколения, а также о том, что у Ирана никогда не появится ядерная бомба», — считает он.

Ранее, 3 января, американские вооруженные силы захватили Мадуро. Операция называлась «Абсолютная решимость» и была проведена по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ее целями стали выдача фигурантов в США и выдвижение обвинений в «наркотерроризме», а также установление временного управления в Венесуэле и взятие под контроль добычи нефти в стране.

Мадуро с супругой доставили в Нью-Йорк и предъявили обвинения по четырем пунктам: наркотерроризм, приготовление к ввозу кокаина в США, нелегальное хранение оружия, а также сговор с целью хранения оружия. Оба фигуранта вину отрицают.

Затем в деле появились новые обвинения. Они касаются «предполагаемых издевательств над американцами», которые в последние годы содержались под стражей при прежнем руководстве Венесуэлы.

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