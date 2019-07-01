«Стирает границы возраста»: Пригожин восхитился подтянутым телом Газманова

, 23:25 Фото 240

В 67 лет эстрадный певец может похвастаться безупречной физической формой.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Instagram @prigozhin_iosif

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин посвятил свой новый пост на странице Instagram эстрадному исполнителю Олегу Газманову. Он опубликовал фотографию артиста, которую ранее в социальной сети разместил сам музыкант, и выразил восхищение его физической формой. На снимке певец запечатлен на пляже в одних плавках. Судя по тому, что в руке у него весло от SUP-борда, исполнитель готовится к заплыву.

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В подписи к публикации супруг певицы Валерии отметил, что здоровое питание и физические нагрузки способны остановить старость. Он подчеркнул, что Газманову удается оставаться примером для подражания даже в 67 лет. А секрет такого подтянутого тела — занятия спортом.

«Ну как не восхищаться таким другом. Такие, как Олег Газманов и Валерия, полностью стирают границы возраста, опровергая теорию раннего старения. А ему скоро 70, выглядит он нереально», — написал Пригожин.

Instagram @prigozhin_iosif
Комментаторы согласились с музыкальным продюсером. Они признались, что добиться такой великолепной фигуры, как у артиста, не всем удается даже в молодости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Олег Газманов сразил фанатов фото из отпуска.

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