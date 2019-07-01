«Стирает границы возраста»: Пригожин восхитился подтянутым телом Газманова

«Модный жених»: Влад Топалов собрался под венец в одних плавках
В подписи к публикации супруг певицы Валерии отметил, что здоровое питание и физические нагрузки способны остановить старость. Он подчеркнул, что Газманову удается оставаться примером для подражания даже в 67 лет. А секрет такого подтянутого тела — занятия спортом.
«Ну как не восхищаться таким другом. Такие, как Олег Газманов и Валерия, полностью стирают границы возраста, опровергая теорию раннего старения. А ему скоро 70, выглядит он нереально», — написал Пригожин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Олег Газманов сразил фанатов фото из отпуска.