«Загорелый мачо»: 67-летний Олег Газманов сразил фанатов фото из отпуска

Известный российский певец Олег Газманов впечатлил подписчиков фотографией из отпуска. На снимке 67-летний артист позирует вместе с веслом и доской для сап-серфинга.
Пользователи отметили великолепную физическую форму Газманова и отменный загар:
«Уже черный такой! Хорошего отдыха на воде! Олег, я вами восхищаюсь!»;
«Schwarzenegger!!! 👍»;
«Хорошего Вам отдыха! Ждем новых песен, которые сейчас у Вас звучат!))) Уверена, что и эти песни будут гениальные и любимы народом!!!»;
«Загорелый мачо»;
«Какой Вы шоколадный 😍😍😍»;
«Шоколадный заяц))».
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