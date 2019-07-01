«Загорелый мачо»: 67-летний Олег Газманов сразил фанатов фото из отпуска

, 17:49 Фото 88

Народный артист показал, как проводит время на берегу моря.

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Фото, видео : Instagram @oleggazmanov

Известный российский певец Олег Газманов впечатлил подписчиков фотографией из отпуска. На снимке 67-летний артист позирует вместе с веслом и доской для сап-серфинга.

«Готовлю мое плавсредство к заплыву. На доске загар прилипает быстрее — солнце отражается от воды. Жара здесь такая, что полдня сижу в море. Зато прокалюсь на целый год вперед. А в голове звучат обрывки не написанных песен, которые проявятся потом!» — заинтриговал певец.

Instagram @oleggazmanov

Пользователи отметили великолепную физическую форму Газманова и отменный загар:

«Уже черный такой! Хорошего отдыха на воде! Олег, я вами восхищаюсь!»;

«Schwarzenegger!!! 👍»;

«Хорошего Вам отдыха! Ждем новых песен, которые сейчас у Вас звучат!))) Уверена, что и эти песни будут гениальные и любимы народом!!!»;

«Загорелый мачо»;

«Какой Вы шоколадный 😍😍😍»;

«Шоколадный заяц))».

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