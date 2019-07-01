«Модный жених»: Влад Топалов собрался под венец в одних плавках

, 21:19 Видео 441

Музыкант прилетел в Италию без багажа. Его чемодан, где находились все вещи, в том числе свадебный смокинг, утерян.

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Фото, видео : Instagram @vladtopalovofficial

До свадьбы музыканта Влада Топалова и ведущей Регины Тодоренко осталось пару дней. Влюбленные расписались в ЗАГСе еще в 2018 году, однако только сейчас решили устроить пышное торжество. Они долго готовились к ответственному шагу и надеялись, что все пройдет гладко. Однако и в этот раз без приключений не обошлось.

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Накануне мероприятия звезды прилетели в Италию. С собой у них было два чемодана: в одном из них находились вещи Тодоренко и сына Миши, в другом – одежда Топалова. Однако багаж музыканта потерялся. На своей странице Instagram певец сообщил, что остался почти без вещей. Плавки, теплые джинсы и черная майка – это все, что привез с собой исполнитель. Вся остальная часть гардероба, включая свадебный смокинг, утеряна, и, как без нее обойтись на свадебной церемонии, артист не представляет.

Супруга Топалова смеется над возникшей ситуацией.

«Модный жених», - иронично отмечает Тодоренко.

Певец, в свою очередь, признался, что по мере приближения торжества начинает все больше переживать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тодоренко снялась в "постельной" сцене с Владом Топаловым. 

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