Артемий Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ

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Хоккеист подписал семилетний контракт с клубом «Нью-Йорк Рейнджерс».

Фото : www.globallookpress.com

Российский форвард Артемий Панарин перешел из клуба «Каламбус Блю Джекетс» в «Нью-Йорк Рейнджерс» и стал самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ.

Контракт рассчитан на семь лет (до 2026 года) и принесет хоккеисту 81,5 миллиона долларов. Панарин вошел в тройку игроков НХЛ с самыми высокими зарплатами в сезоне 2019-2020. Больше Артемия зарабатывают только Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюс.

Вслед за Панариным из «Каламбуса» ушел российский вратарь Сергей Бобровский. Следующие семь лет «Боб» будет защищать ворота «Флориды Пантерс» ежегодной зарплатой в 10 миллионов долларов. Сергей стал вторым по размеру зарплаты голкиперов в НХЛ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о долгожданном чемпионстве в НХЛ российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко.

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Артемий Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ

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