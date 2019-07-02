Артемий Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ

Российский форвард Артемий Панарин перешел из клуба «Каламбус Блю Джекетс» в «Нью-Йорк Рейнджерс» и стал самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ.

OFFICIAL: #NYR have agreed to terms with free agent forward Artemi Panarin. pic.twitter.com/EoptmQvZfL — New York Rangers (@NYRangers) 1 июля 2019 г.

Контракт рассчитан на семь лет (до 2026 года) и принесет хоккеисту 81,5 миллиона долларов. Панарин вошел в тройку игроков НХЛ с самыми высокими зарплатами в сезоне 2019-2020. Больше Артемия зарабатывают только Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюс.

Вслед за Панариным из «Каламбуса» ушел российский вратарь Сергей Бобровский. Следующие семь лет «Боб» будет защищать ворота «Флориды Пантерс» ежегодной зарплатой в 10 миллионов долларов. Сергей стал вторым по размеру зарплаты голкиперов в НХЛ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о долгожданном чемпионстве в НХЛ российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко.