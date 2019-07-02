В РЖД прокомментировали заезд машины Пугачевой на перрон

В дирекции «Российских железных дорог» прокомментировали заезд водителя Аллы Пугачевой на перрон. В сети появились кадры, на которых автомобиль певицы останавливается прямо около поезда, чтобы артистка сразу пересела в свой вагон.

Увидев ролик, многие пользователи были возмущены и сочли, что водитель Примадонны российской эстрады нарушил все правила. Однако в РЖД отметили, что машина Пугачевой двигалась не по общей пассажирской платформе Рижского вокзала, а по технической, и, следовательно, не могла помешать другим посетителям.

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В дирекции железнодорожных вокзалов также добавили, что после инцидента будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб, поскольку подъезжать к поездам может только специальная техника, причем в исключительных случаях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Винокур прокомментировал поездку водителя Аллы Пугачевой по перрону, которую многие пользователи назвали возмутительной.