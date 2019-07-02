«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за аннулирования разрешения Чехией

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Чешские авиационные власти отозвали данное раньше разрешение на часть рейсов Москва — Прага 2 июля.

Фото : ТАСС / Максим Григорьев

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу. Некоторые вылеты, запланированный на 2 июля, не состоятся, сообщается на официальном сайте российского перевозчика.

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Как отметили в пресс-службе «Аэрофлота», решение было вынужденным и принималось в связи с тем, что авиационные власти Чехии аннулировали выданные ранее разрешения на выполнение ряда перелетов.

«Несмотря на то, что у „Аэрофлота“ есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов», — значится на официальном сайте авиакомпании.

В частности, отозваны разрешения на совершение рейсов SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 во вторник, 2 июля. Всех пассажиров, которые должны были отправиться этими рейсами, «Аэрофлот» перевезет оставшимися рейсами либо передаст другим авиакомпаниям. Пассажирам, оформившим бронирование на отмененные рейсы, перевозчик предлагает вернуть стоимость билетов либо выбрать альтернативный конечный пункт маршрута. В этом случае комиссия за изменение данных в брони взиматься не будет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «Аэрофлот» объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля.

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