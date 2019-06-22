«Аэрофлот» объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля

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Меры были приняты в соответствии с указом Владимира Путина, который запретил осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 11

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию с 8 июля 2019 года. Сообщение об этом было опубликовано в субботу, 22 июня, на официальном сайте авиаперевозчика.

Как отмечает ФАН, соответствующие меры были приняты после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете для российских авиакомпаний осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

Отмечается, что пассажиры, которые ранее приобрели билет в Грузию на 8 июля или более позднюю дату, получат возможность вернуть деньги или бесплатно поменять билет. В качестве альтернативы авиакомпания предлагает сделать пунктом назначения Ереван или Владикавказ.

На данный момент правительству поручено обеспечить возвращение россиян, которые находят в Грузии, на родину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тбилиси представители оппозиции вместе с митингующими вечером в четверг, 20 июня, пытались прорваться в здание парламента с требованием отставки правительства. Ранее радикалы попытались напасть на депутата Госдумы Сергея Гаврилова, облили его водой и забросали бутылками.

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