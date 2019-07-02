Видео: Россия представила уникальную вакцину против лихорадки Эбола

Уникальная разработка российских вирусологов поможет спасти сотни тысяч жизней. Новую вакцину против лихорадки Эбола представили на международной конференции в республике Конго. Жертв вируса в Африке становится все больше, а западные технологии пока не позволяют справиться с эпидемией. При этом отечественный препарат, по сравнению с зарубежными аналогами, не имеет побочных реакций, а самое главное, помогает организму выработать стойкий иммунитет к смертельной инфекции.

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