Видео: Россия представила уникальную вакцину против лихорадки Эбола

, 10:37 Эфирная новость 63

Новая вакцина была представлена в рамках международной конференции по вопросам вакцинации против лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Уникальная разработка российских вирусологов поможет спасти сотни тысяч жизней. Новую вакцину против лихорадки Эбола представили на международной конференции в республике Конго. Жертв вируса в Африке становится все больше, а западные технологии пока не позволяют справиться с эпидемией. При этом отечественный препарат, по сравнению с зарубежными аналогами, не имеет побочных реакций, а самое главное, помогает организму выработать стойкий иммунитет к смертельной инфекции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, где не стоит отдыхать летом 2019 года.

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