Видео: В сочинском центре «Сириус» стартовала программа «Большие вызовы»

, 11:19 Эфирная новость 65

Принять участие в научно-технологическом форуме собрались более 400 молодых ученых со всей страны.

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Фото, видео : ВКонтакте @siriusdeti, Пятый канал

Взгляды молодых ученых со всей России сейчас прикованы к «Сириусу». В сочинском центре юные авторы лучших научных проектов готовятся принять «Большие вызовы» — это образовательная программа, в которой талантливым детям дается возможность совершать новые открытия.

В «Сириусе» для этого созданы все условия — от лабораторных экспериментов с генетикой, испытаний космического оборудования до создания умных систем для больших прогрессивных городов. Над чем сейчас работают около полтысячи молодых гениев в репортаже Ивана Уварова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Европейская конференция по рассеянию нейтронов стартовала в Петербурге.

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