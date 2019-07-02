В Карелии прошел III международный фестиваль спорта EcoFest Ruskeala

, 9:47 Эфирная новость 99

Более тысячи участников из семи стран мира и 37 регионов России стали участниками праздника спорта в горном парке «Рускеала».

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Фото, видео : ВКонтакте @ksf.ruskeala, Пятый канал

Такое бывает только раз в году. Уникальный по красоте карьер, где когда-то добывали мрамор для отделки Эрмитажа и Исаакиевского собора, превратился в спортивную арену. Километры дистанции в воде, потом участок на суше — для участников фестиваль «EcoFest Ruskeala» стал серьезным испытанием.

Проверить свои силы в Карелию приехали участники со всей страны. Потому что такого сочетания: спортивный азарт на фоне красоты заповедных мест — больше нет нигде в России. В этом убедился корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что скоростной поезд «Ласточка» начал курсировать из Петербурга в Карелию.

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