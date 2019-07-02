Международная федерация университетского спорта (FISU) приняла решение провести XXXII Всемирную летнюю Универсиаду в 2023 году в Екатеринбурге. К слову, летние студенческие игры в 2013 году проходили в Казани, а Зимняя Универсиада — 2019 состоялась в Красноярске.
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что Екатеринбург представил действительно сильную заявку.
Он также отметил, что для проведения соревнований будут задействованы 28 объектов, часть из которых является наследием Чемпионата мира по футболу. Он прошел в России в 2018 году.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что красочным шоу завершились II Европейские игры в Минске.