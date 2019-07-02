Минспорт: Екатеринбург станет столицей Летней Универсиады — 2023

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение FISU.

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Фото, видео : Пятый канал

Международная федерация университетского спорта (FISU) приняла решение провести XXXII Всемирную летнюю Универсиаду в 2023 году в Екатеринбурге. К слову, летние студенческие игры в 2013 году проходили в Казани, а Зимняя Универсиада — 2019 состоялась в Красноярске.

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что Екатеринбург представил действительно сильную заявку.

«Отмечу, что власти Свердловской области и лично губернатор Евгений Куйвашев в принципе уделяют большое внимание развитию спорта в регионе. Порядка 40 видов спорта входят в перечень базовых для области. Проводится активная работа по привлечению на Урал крупных международных соревнований. Не сомневаюсь, Екатеринбург проведет Универсиаду на высшем уровне. И в очередной раз докажет, что сегодня для россиян спорт — норма жизни», — прокомментировал Колобков решение FISU.

Он также отметил, что для проведения соревнований будут задействованы 28 объектов, часть из которых является наследием Чемпионата мира по футболу. Он прошел в России в 2018 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что красочным шоу завершились II Европейские игры в Минске.

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