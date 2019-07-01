Красочным шоу завершились II Европейские игры в Минске

, 7:46 Эфирная новость 47

В торжественной церемонии закрытия соревнований, где оглушительную победу одержала российская сборная, принял участие президент РФ Владимир Путин.

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Фото, видео : Reuters, Пятый канал

В Минске ярким шоу завершились II Европейские игры. Церемония закрытия началась с парада участников соревнований. Флаг лучшей команды турнира — сборной России — нес двукратный победитель по пулевой стрельбе Сергей Каменский.

Наша команда стала первой по количеству золотых медалей и в общекомандном зачете. В копилке 44 награды высшей пробы. Всего — 109 медалей.

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В заключительный день — соревнования посетил Владимир Путин. Победу наших атлетов назвал «красивой и впечатляющей». Мнение российского лидера разделил и президент Международного Олимпийского Комитета Томас Бах.

«Думаю, что для всех любителей спорта ваш приезд в Белоруссию — это тоже большое событие. Показывает интерес МОК к соревнованиям. Повышает даже ценность медалей, которые спортсмены завоевывают», — заявил на встрече с Бахом Владимир Путин.

«Я, конечно, хотел вас поздравить с таким количеством медалей, которые ваша команда здесь завоевывает. Уже пересекли линию ста медалей. Это большой успех. Надо учитывать, что эти соревнования — квалификация к играм в Токио», — подчеркнул президент МОК.

Владимир Путин отдельно после соревнований пообщался со спортсменами и тренерами. Ему подарили куртку с надписью «Команда России». В ней президент сфотографировался с национальной сборной.

После Владимира Путина принял в своей резиденции Александр Лукашенко. Главы России и Белоруссии провели неформальную беседу, к которой присоединился и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подарил Александр Лукашенко Владимиру Путину на встрече в Минске.

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