Смертельно больная Александра Яковлева отмечает день рождения

Известная российская актриса, звезда «Экипажа» и «Человека с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева 2 июля отмечает день рождения. Ей исполнилось 62 года, пишет Teleprogramma.pro. Артистка борется с онкологическим заболеванием. В программе федерального телеканала она рассказала, как сопротивляется раку.

В середине июня в Петербурге актриса отыграла свой последний спектакль. По словам артистки, с тех пор как у нее диагностировали заболевание, сцена стала ее настоящей отдушиной. Она очень торопилась порадовать зрителей своей последней театральной работой.

Тяжело больная звезда «Экипажа» Яковлева рассказала о своем последнем желании

Специально для Александры Яковлевой драматург Татьяна Москвина поставила пьесу «Две женщины и лейтенант». Концерт прошел с аншлагом, благодарные зрители долго не хотели отпускать актрису со сцены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что представитель Бекмамбетова опроверг информацию о тяжелом заболевании режиссера.