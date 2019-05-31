Представитель Бекмамбетова опроверг информацию о тяжелом заболевании режиссера

Помощник Тимура Бекмамбетова Тимур Асадов опроверг сообщения о тяжелом заболевании режиссера. Ранее появилась информация о том, что в ходе обследования врачи якобы поставили именитому кинодеятелю тяжелый диагноз и назначили курс лечебной терапии. Однако, по словам представителя Бекмамбетова, слухи о лечении режиссера не соответствуют действительности, он абсолютно здоров.

«Информация о тяжелом заболевании — не правда, желтая пресса. Была у нас история, когда Тимур пробыл в больнице в Москве полдня — он прошел обследование и абсолютно здоров, вообще никаких заболеваний нет», — подчеркнул Асадов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда фильмов «Экипаж» и «Чародеи» Александра Яковлева уже два года борется с онкологией.