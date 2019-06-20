Смертельно больная Александра Яковлева не сдержала слез на своем последнем спектакле

Известная российская актриса Александра Яковлева, отыгравшая свой последний спектакль, едва сдерживала эмоции. Она тепло поблагодарила зрителей, пришедших на ее бенефис.

«Еще три дня назад никого не было. Я так хотела, чтобы вы посмотрели эту пьесу Татьяны Москвиной. Руководство ДК говорили, что не стоит. Ведь люди на дачах. Я сказала Андрея Малахову, что буду счастлива, когда сыграю спектакль. И чтобы люди были в зале. И вот вы здесь. Спасибо!» — тепло поблагодарила людей смертельно больная актриса.

В эфире Первого канала Александра Яковлева призналась, что с тех пор как у нее диагностировали рак, единственной отдушиной для нее стала театральная сцена.

Драматург Татьяна Москвина специально для Александры подготовила постановку пьесы «Две женщины и лейтенант». Бенефисный спектакль звезды советских фильмов «Чародеи» и «Экипаж» прошел в среду, 19 июня в Санкт-Петербурге.

У Александры диагностирован рак. По словам актрисы, врачи считают, что ей осталось жить три месяца.

Александра Евгеньевна призналась, что после того, как узнала о своей смертельной болезни единственной отдушиной для нее стал театр. Актриса давно не выходила на сцену. В последнее время она сменила амплуа и была топ-менеджером в компании «РЖД».

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Но первая профессия всегда напоминала о себе. Александра Яковлева добилась первых своих успехов именно как актриса, поэтому на закате жизни она решила вернуться к своим зрителям.

Бенефис прошел с аншлагом. Благодарные зрители тепло и долго стоя аплодировали своей любимой актрисе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о последнем желании Александры Яковлевой.