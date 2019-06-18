Тяжело больная звезда «Экипажа» Яковлева рассказала о своем последнем желании

Советская актриса, звезда фильмов «Чародеи» и «Экипаж» Александра Яковлева рассказала о своем последнем желании. Актриса неизлечимо больна. Как рассказала она сама, врачи отмерили ей три месяца жизни. Об этом пишет сайт KP.RU.

Александра Яковлева стала участницей ток-шоу на телеканале «Россия», в котором поведала страшные подробности своей жизни и поделилась последним желанием.

Она рассказала, что после того, как узнала о своей смертельной болезни — у Александры диагностирован рак — единственной отдушиной для нее является театр.

Актриса давно не выходила на сцену — в последнее время она занимала руководящие посты в компании «РЖД».

Драматург Татьяна Москвина специально для Александры подготовила постановку, и Яковлева, пользуясь возможностями телевизионного эфира, пригласила всех своих поклонников и просто неравнодушных зрителей посетить ее бенефис.

«Придите на спектакль, потому что человек живет, когда его обожают», — сказала актриса.

Спектакль по пьесе «Две женщины и лейтенант» состоится в среду, 19 июня, в Доме молодежи «Царскосельский» в городе Пушкине под Петербургом. Вероятно, это будет последняя возможность увидеть любимую актрису на сцене.

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