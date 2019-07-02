Видео: Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в Индии

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В результате авиационного происшествия никто не пострадал.

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Фото, видео : REUTERS/Prashant Waydande, Twitter

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании SpiceJet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в индийском аэропорту Мумбаи, сообщает The Hindu. Лайнер совершал рейс внутренний рейс из Джайпура.

Издание отмечает, что все пассажиры благополучно покинули борт. Пострадавших в результате авиационного происшествия нет.

Из-за инцидента аэропорт был временно закрыт. Прибывающие самолеты «ставили» в зону ожидания или отправляли в близлежащие аэропорты.

Стоит отметить, что за последние 48 часов это уже третий инцидент, произошедший в индийской коммерческой авиации из-за непрекращающихся муссонов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина выпал из самолета над Лондоном.

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