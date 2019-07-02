Анастасия Макеева впервые опубликовала фото с мужем

Актриса Анастасия Макеева впервые поделилась с поклонниками фотографией, на которой она запечатлена вместе с супругом. Совместный снимок она опубликовала в Instagram.

«Надо ли ждать дату, чтоб сделать годовщину? По мне, так „нет“ Я просто взяла и придумала праздник и украла мужа от всех и сделала сюрприз», — подписала фото Макеева.

Instagram @makeevan