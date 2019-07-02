Анастасия Макеева впервые опубликовала фото с мужем

, 14:39 Фото 1 434

Актриса рассказала подписчикам, какой сюрприз она приготовила супругу на годовщину свадьбы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @makeevan

Актриса Анастасия Макеева впервые поделилась с поклонниками фотографией, на которой она запечатлена вместе с супругом. Совместный снимок она опубликовала в Instagram.

«Надо ли ждать дату, чтоб сделать годовщину? По мне, так „нет“ Я просто взяла и придумала праздник и украла мужа от всех и сделала сюрприз», — подписала фото Макеева.

Instagram @makeevan

Супруги отправились в Италию на озеро Гарда, также Анастасия подарила супругу именные часы и спросила у фанатов, радуют ли они своих любимых сюрпризами.

«Озорная девчонка»: Любовь Толкалина опубликовала пикантное фото с пляжа

Многие фолловеры пришли в восторг от подарка актрисы, однако так и не поняли, зачем девушка закрыла лицо мужа смайлом, при том, что в интернете можно найти его фото, говорят подписчики.

«Замечательный сюрприз для мужа, Анастасия, нет смысла скрывать лицо Александра, это уже не тайна, наверно вместе вы красивая пара, счастливых мгновений вам, удачи»;

«Вы оба такие милые, очаровательные ️. И умеете удивлять друг друга и других Это замечательно! Молодцы!»

«Что вы его прикрываете, как младенца? Весь инет пестрит его фотографиями. Тайна раскрыта».

Анастасия Макеева и ее супруг сыграли свадьбу осенью 2018 года. Однако это событие актриса не афишировала, лишь спустя несколько месяцев выложила пост в Instagram. Недавно в сети появилась информация, что избранником 37-летней актрисы стал юрист Александр Сакович, он младше Анастасии на четыре года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Кучера удивился отсутствию «беременных закидонов» у жены.

Читайте также

+20° Днём +20°
Ночью +12°
63.23
0.18 71.41
0.01
Гороскоп на 2 июля: Рыбы, да вы счастливчики!

Последние новости

15:39
«Шик!»: Мадонна станцевала тверк на вечеринке, стоя на руках — видео
15:31
Фото: Ксению Собчак раскритиковали за любовь к пластике
15:19
Число безвизовых стран для россиян увеличилось вдвое за 10 лет
15:12
Анджелина Джоли снова оказалась в больнице
15:06
Ученые назвали причину наводнения в Иркутской области
14:58
Видео: Девушка прокатила назойливого ухажера на капоте авто в Петербурге

Сейчас читают

Не узнать! Сати Казанова озадачила фанатов, «накачав» огромные губы — видео
Видео: Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре
«Озорная девчонка»: Любовь Толкалина опубликовала пикантное фото с пляжа

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге