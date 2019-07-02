Анастасия Макеева впервые опубликовала фото с мужем

Актриса Анастасия Макеева впервые поделилась с поклонниками фотографией, на которой она запечатлена вместе с супругом. Совместный снимок она опубликовала в Instagram.
Супруги отправились в Италию на озеро Гарда, также Анастасия подарила супругу именные часы и спросила у фанатов, радуют ли они своих любимых сюрпризами.
«Озорная девчонка»: Любовь Толкалина опубликовала пикантное фото с пляжа
Многие фолловеры пришли в восторг от подарка актрисы, однако так и не поняли, зачем девушка закрыла лицо мужа смайлом, при том, что в интернете можно найти его фото, говорят подписчики.
«Замечательный сюрприз для мужа, Анастасия, нет смысла скрывать лицо Александра, это уже не тайна, наверно вместе вы красивая пара, счастливых мгновений вам, удачи»;
«Вы оба такие милые, очаровательные ️. И умеете удивлять друг друга и других Это замечательно! Молодцы!»
«Что вы его прикрываете, как младенца? Весь инет пестрит его фотографиями. Тайна раскрыта».
Анастасия Макеева и ее супруг сыграли свадьбу осенью 2018 года. Однако это событие актриса не афишировала, лишь спустя несколько месяцев выложила пост в Instagram. Недавно в сети появилась информация, что избранником 37-летней актрисы стал юрист Александр Сакович, он младше Анастасии на четыре года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Кучера удивился отсутствию «беременных закидонов» у жены.