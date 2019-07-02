«Озорная девчонка»: Любовь Толкалина опубликовала пикантное фото с пляжа

, 12:36 Фото 2 505

Актриса разместила в сети очередной снимок, на котором она предстала перед поклонниками в полупрозрачной тунике.

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Фото, видео : Instagram @tolkalinaliuba

Известная российская актриса Любовь Толкалина в своем аккаунте в Instagram выложила очередное пикантное фото. На снимке 41-летняя знаменитость позирует стоя спиной к объективу камеры на огромном камне на берегу моря. Из одежды на артистке только прозрачная туника, которая буквально светится в лучах солнца.

«Сила, знание, полная защищенность, уверенность в абсолютном счастье, танцы, дыхание полной грудью и улыбка, и любовь вся, которая нужна сердцу и телу», — подписала публикацию Любовь Толкалина.

Instagram @tolkalinaliuba

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Подписчики актрисы пришли в восторг от ее нового поста и отметили, что Любовь Толкалина, действительно, хороша и душой, и телом.

«Какое чудесное фото, красиво!»

«Озорная девчонка»

«Светлого человека и солнце любит, подчеркивая все линии тела и всю многогранность души»

«Давайте больше фоток в купальнике! Тем более с таким телом!», — не унимаются пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Толкалина опубликовала фото в откровенном купальнике.

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