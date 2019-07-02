Власти Чехии открыли небо для российских авиаперевозчиков. Утром сразу трем нашим компаниям пришлось приостановить свои рейсы в Прагу и Карловы Вары из-за того, что принимающая сторона без объяснения причин аннулировала разрешение на полеты.

В российском Минтрансе отметили, что чешские власти нарушают договор о воздушном сообщении. В Чехии объяснили причину своих действий:

«Возникшая ситуация стала результатом недостигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов обеих стран», — заявили в Минтрансе Чехии.

Туристам, которые не смогли вовремя вернуться домой или отправиться в Прагу, предоставили весь сервис согласно авиационным правилам. Россияне могли переоформить билеты без комиссии, в том числе на рейсы других перевозчиков.

Тем не менее, согласно данным онлайн-табло на сайте «Шереметьево», несмотря на возобновление авиасообщения между странами, часть рейсов из Москвы в Прагу отменена.

Ранее в Управлении авиации Чехии заявили, что узнали о запрете полетов из России от немецких коллег.