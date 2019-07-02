Часть рейсов Москва — Прага отменена, несмотря на возобновление авиасообщения

, 14:48 Эфирная новость 42

Ранее, 2 июля, чешские авиационные власти ограничили перелеты российских авиакомпаний в страну.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : "Иркутск сегодня"/ТАСС, Пятый канал

Власти Чехии открыли небо для российских авиаперевозчиков. Утром сразу трем нашим компаниям пришлось приостановить свои рейсы в Прагу и Карловы Вары из-за того, что принимающая сторона без объяснения причин аннулировала разрешение на полеты.

В российском Минтрансе отметили, что чешские власти нарушают договор о воздушном сообщении. В Чехии объяснили причину своих действий:

«Возникшая ситуация стала результатом недостигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов обеих стран», — заявили в Минтрансе Чехии.

Туристам, которые не смогли вовремя вернуться домой или отправиться в Прагу, предоставили весь сервис согласно авиационным правилам. Россияне могли переоформить билеты без комиссии, в том числе на рейсы других перевозчиков.

Тем не менее, согласно данным онлайн-табло на сайте «Шереметьево», несмотря на возобновление авиасообщения между странами, часть рейсов из Москвы в Прагу отменена.

Ранее в Управлении авиации Чехии заявили, что узнали о запрете полетов из России от немецких коллег.

Читайте также

+20° Днём +20°
Ночью +12°
63.23
0.18 71.41
0.01
Гороскоп на 2 июля: Рыбы, да вы счастливчики!

Последние новости

15:39
«Шик!»: Мадонна станцевала тверк на вечеринке, стоя на руках — видео
15:31
Фото: Ксению Собчак раскритиковали за любовь к пластике
15:19
Число безвизовых стран для россиян увеличилось вдвое за 10 лет
15:12
Анджелина Джоли снова оказалась в больнице
15:06
Ученые назвали причину наводнения в Иркутской области
14:58
Видео: Девушка прокатила назойливого ухажера на капоте авто в Петербурге

Сейчас читают

Не узнать! Сати Казанова озадачила фанатов, «накачав» огромные губы — видео
Видео: Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре
«Озорная девчонка»: Любовь Толкалина опубликовала пикантное фото с пляжа

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге