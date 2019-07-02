Сотрудники ФСБ задержаны по подозрению в хищении денег у бизнесмена

, 18:12 43

О задержании коллег сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

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Фото, видео : ТАСС / Александр Демьянчук

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ заподозрили своих коллег в хищении денег у бизнесмена. Об этом во вторник, 2 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России задержаны военнослужащие органов федеральной службы безопасности, причастные к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ФСБ России.

Никаких подробностей дела не приводится. Отмечается лишь, что все собранные на сотрудников ФСБ материалы переданы в органы военного следствия.

В апреле 2019 года 5-tv.ru рассказывал о задержании руководителя отдела одного из подразделений ФСБ Кирилла Черкалина, его подозревают в получении нескольких крупных взяток. Позже появилось видео с найденными у полковника ФСБ и его коллег 12 миллиардами рублей.

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