В сумках и в коробках: Видео с миллиардами, изъятыми у полковников ФСБ

5-tv.ru публикует видеозапись, на которой зафиксированы денежные средства, изъятые у бывших сотрудников ФСБ. У экс-начальников банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ведомства было изъято порядка 12 миллиардов рублей.

По версии следствия, средства, добытые незаконным путем, полковники Кирилл Черкалин и Дмитрий Фролов, а также их подчиненный Андрей Васильев хранили в «наличных». В кадре виднеются сумки и коробки, доверху набитые купюрами. При этом заметно, что деньги хранились в различной валюте.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Чекалину уже предъявлено обвинение во взяточничестве — мужчина получил порядка 850 тысяч долларов от некоего гражданина Назарова с формулировкой «за общее покровительство». Фролов и Васильев обвиняются в мошенничестве.